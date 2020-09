Maribor bo bogatejši za 400 sodobnih in kakovostnih stanovanj

Maribor bo do predvidoma konca leta 2021 bogatejši za 400 sodobnih in kakovostnih stanovanj. V stanovanjski soseski Pod Pekrsko bo med drugim na voljo 60 oskrbovanih stanovanj in že po osnovnem pravilniku tudi 10 odstotkov za gibalno ovirane osebe. Poleg tega bo na voljo dnevni center aktivnosti za starejše in skupnost za ljudi s posebnimi potrebami. Tudi javni program je bogat, zunaj je veliko zelenih površin in igrišč.

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, podpira in pozdravlja projekt. Ob začetku zidave včeraj je povedal: »Ena od naših želja je povečanje števila prebivalstva v Mariboru in širše v regiji. To je seveda najlažje doseči z novimi, kakovostnimi stanovanji. Izjemno sem vesel, da je bilo v tem projektu upoštevano o vseh skupinah prebivalstva, torej starejših, mladih, invalidih in da bo ta soseska res zelena in kakovostna.«

Slavnostnega obeležja začetka gradnje stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru sta se udeležila tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter direktor republiškega Stanovanjskega sklada Črtomir Remc.