MARAAYA: Celje je moj domači kraj, nastopati tu je nekaj povsem posebnega

Marjetka in Raay se z velikim veseljem vračata na nadaljevanje svoje prve koncertne turneje ob 20. obletnici ljubezni in ustvarjanja. Celjani in Celjanke si lahko štejemo v čast, da po vseh koncertih po Sloveniji – in ob komentarjih iz različnih krajev, kjer so nekateri nekoliko nejevoljni, da nista izbrala tudi njihovega kraja – prav Celje ostaja poseben kraj zanju. Po dveh hitro razprodanih koncertih (en lani v Celjskem domu in en poleti na Celjskem gradu) se z novo zgodbo 23. novembra 2024 vračata prav v Celjski dom, edini kraj, kjer ponavljata svoj koncert! In to z novo zgodbo. Prvič sploh z akustičnim koncertom, v intimnem vzdušju. ‘Iskreno. Nežno. Blizu. Preprosto Maraaya’ se imenujejo njuni Gala Akustični večeri.

Piše: Nejc Mihelak

Foto: Neo Visuals

Marjetka, vas lahko vsako nedeljo spremljamo v šovu Slovenija ima talent. Tudi vidva sta se še z zasedbo Tangels preizkusila v britanskem šovu talentov, The X Factor UK. Kako danes gledate na tovrstne šove, predvsem ker imate izkušnje z obeh strani (tekmovalcev in žirantov)?

Marjetka: Tovrstni šovi so priložnost, ki lahko izvajalcem resnično odprejo vrata v svet glasbe, čeprav zmaga ni vedno tisti ključni element uspeha. Ko sva z Raayem nastopala v The X Factor UK, sva to izkusila na lastni koži. Takrat sva bila še mlada in neizkušena, a že takrat se je rodila želja po ustvarjanju glasbe na svoj način. Danes kot žirantka vidim, kako pomembno je, da tekmovalci to priložnost maksimalno izkoristijo, saj jim lahko že nekaj minut pred kamerami spremeni življenje. Pomembno je, da se zavedajo, da mora biti njihov trud po šovu še večji.

Tudi številni drugi izvajalci, ki spadajo pod vaše okrilje (BQL, Luka Basi, …) so se predstavili na Slovenija ima talent – niso zmagali, so pa danes izjemno uspešni. Kaj menita, kako naj tekmovalec najbolje izkoristi šov in minute, ki so jim na voljo?

Marjetka: Točno tako! Luka Basi in BQL so dokaz, da zmaga ni vse. Pomembno je, kako tekmovalec nastopi in kako zna svojo prepoznavnost izkoristiti po šovu. Ključ je v tem, da po šovu trdo delaš, da gradiš na svoji prepoznavnosti. S pravim pristopom in trudom lahko narediš veliko, četudi nisi zmagovalec.

S talenti sta povezana vajina dva posebna spektakla v Dvorani Tabor Maribor in Hali Tivoli Ljubljana. Kaj lahko obiskovalci pričakujejo?

Marjetka: Koncerta, ki bosta 8. marca 2025 v Dvorani Tabor v Mariboru in 29. marca 2025 v Hali Tivoli v Ljubljani, bosta nekaj izjemnega. Gre za dva velika dogodka, ki bosta zaključna vrhunca najine dvoletne prve koncertne turneje. To bosta finalna spektakla, kjer bova na odru združila na eni strani goste, mnoge od njih tudi take, s katerimi sodelujeva, na drugi strani pa talente – vseh sezon in pa letošnje. Za vse, ki so že bili na najinih koncertih, bo to priložnost, da finale doživijo na povsem nov način – s številnimi glasbenimi gosti in talenti. Po dolgem času bodo tako marsikateri talent, ki ga obožujejo sicer pred TV ekrani, videli končno tudi na velikem odru.

Vidno je, da so vse vaše stvari – nastopi, objave na družbenih omrežjih, skladbe – zelo dobro premišljene in dodelane. Je takšen samo občutek ali to drži? Koliko je improvizacije …?

Marjetka: V resnici so najbolj čarobni trenutki pravzaprav spontani. Vse te male iskrice, ki se zgodijo med koncertom, so tiste, ki naju in občinstvo povežejo. Lahko se zgodi nekaj čisto nepredvidljivega – odziv publike, ki ga ne pričakuješ, trenutek, ko pesem zaživi na nov način. Trenutek, ko mami šokira in ti prinese rožico na oder. Na nastopih se zgodijo te čarobne povezave, kjer postanemo eno z občinstvom. To so tisti trenutki, ko naju ljudje resnično spoznajo – ne skozi radijske postaje ali televizijo, ampak na živih nastopih, kjer je srce odprto in čustva najbolj pristna.

Raay: Seveda je za vsem tem ogromno trdega dela. Načrtovanje, produkcija, vaje, promocija – vse to je del poti, ki jo hodiva, a na koncu se ravno zato lahko na odru zgodi ta spontanost, ki doda tisto iskrico, ki naredi vsak koncert edinstven.

Marjetka: Neverjetno je videti, kako se mnogi po večkrat vračajo na najine koncerte z navdušenjem in polno ljubezni.

Raay: Zdaj so že ugotovili, da Marjetka govori in srca in brez vnaprej pripravljenega scenarija. Tako nikoli ne veš, kaj boš dobil (smeh). Tudi ekipa, vključno z mano, vedno znova spremlja, kaj bo ob kakšni pesmi povedala in včasih se tudi mi jočemo, se nasmejimo do solz. Tudi za nas so naši koncerti večkrat vrtiljak čustev.

Že v zadnjem letu sta nastopila v Celju – na gradu in v Celjskem domu. Vsi se spomnimo posnetkov presenečenja vaše mame z omrežij. Res zelo čustveni trenutki, ki jih verjetno nikoli ne pozabiš …

Marjetka: Celje je moj domači kraj, in nastopati tukaj je nekaj povsem posebnega. Na koncertu v Celjskem domu me je s tako preprosto gesto popolnoma presenetila moja mami z rožico. Posnetek njenega presenečenja se je razširil po družbenih omrežjih in spomini na ta trenutek so še vedno zelo živi. Ko nastopaš v domačem kraju, kjer si odraščal, je to poseben občutek. Vzdušje je napolnjeno s pričakovanji, ljubeznijo, spomini. Prav zaradi tega sva se odločila, da se vrneva v Celje – vsa ta čustva in pričakovanje domačega kraja naju vlečeta nazaj. Tega ne moreš najti nikjer drugje.

Ko smo že pri starševskih stvareh. Pred leti ste Marjetka v intervjuju za naš časopis omenili, da ste imeli stroge starše in da si niste upali početi lumparij. Zdaj ste sami mama dveh sinov. Kako sprejemata njune lumparije in kdo od vaju je strožji?

Marjetka: Priznam, da si takrat res nisem upala delati večjih lumparij. Morda so bili samo časi drugi. Zdaj, ko sem sama mama, gledam na to malo drugače. Želim, da imata sinova dovolj prostora za raziskovanje in ustvarjanje, ker verjamem, da je to del odraščanja. Ampak ko pride do meja, jih oba postaviva jasno. No, morda je pri lumparijah Raay nekoliko bolj strog kot jaz (smeh). Jaz sem bolj popustljiva, čeprav se oba drživa tega, da sva ažurna pri vzgoji. Jaz predvsem pri redu, pospravljanju, šoli, Raay pa pri drugih stvareh. Lepo je vzgajati otroke s partnerjem, ki isto gleda na vrednote in vzgojo.

Zelo aktivna sta tudi na družbenih omrežjih, z dodelanimi objavami, različnimi posnetki s koncertov, zakulisja snemanja videospotov, ipd. Kako pomembno je pojavljanje na omrežjih in koliko vama to pomaga pri nastopih, koncertih …?

Marjetka: Družbena omrežja so postala nekakšen najin svet z najinimi ljudmi. To je prostor, kjer lahko deliva trenutke, ki jih pa mogoče ne vidiš na koncertih ali ne slišiš na radiu. Gre za najino intimno izmenjavo z oboževalci – del najinega življenja, ki ga lahko deliva neposredno z njimi. Zakulisja koncertov, razmišljanja, najave pesmi. Tisti, ki naju spremljajo, so del tega sveta, kjer se lahko povezujemo na bolj osebni ravni. Nihče naju ni prisiljen spremljati, to je njihova izbira, in ravno v tem je čar družbenih omrežij. Seveda so še vedno pomembni tiskani mediji, radijske postaje in televizija, ampak Facebook, Instagram – to je najin prostor, kjer se srečava s svojimi poslušalci.

Marjetka, vi ste doma iz Celja. Kakšne spomine imate na Celje, kam ste najraje zahajali? Bi se vrnili nazaj v Celje, če bi bilo potrebno?

Marjetka: Celje mi je vedno blizu in v srcu – to bo vedno moj kraj, kamor se rada vračam, čeprav je zdaj moj dom Brezovica pri Ljubljani, kjer sva si z Raayem ustvarila družino. Spomini na Celje segajo predvsem v šolska leta, na Kajuha :), na prijateljice … Spomnim se, da sem ob selitvi v Ljubljano imela ‘odtegnitveno krizo’. Nič takega, ampak rajši sem se vozila nazaj v Celje, kljub temu da sem imela v Ljubljani študentski dom. Ljubljana je bila velika, neznanka. Kar nekaj časa sem rabila, da sem prenehala z vožnjami nazaj in redno ostajala v študentskem domu.

23.novembra ponovno pripravljata koncert v Celju, v Celjskem domu. Posebno, premierno koncertno doživetje. Kaj lahko pričakujejo Celjani?

Marjetka: Zavod Celeia je sicer neuradno namignil oz. čestital, da je bil najin drugi koncert v Celju – torej poletni koncert na Celjskem gradu – celo eden od najhitreje razprodanih koncertov na gradu v zgodovini.

Raay: Prav to je bil med drugim tudi eden od razlogov, da smo se odločili in skupaj začeli razmišljati, da se vrneva v Celjski dom – a s prav posebno, Gala akustično zgodbo.

Marjetka: Že nekaj časa so naju iz različnih strani spodbujali, da bi bilo škoda, da ne pričneva tudi akustične zgodbe, kjer najine pesmi, glasba, ki je ljudem tako segla v srce in postala del njihovih življenj, dobi drugo podobo. Nekoliko drugačno od tiste, ki so je navajeni iz spotov ali Youtuba. Parkrat sva na raznih gostovanjih, tako na televiziji, kot na radijih, izvedla različne izvedbe teh pesmi. Včasih jih ob klavirju ali ob okrnjeni zasedbi izvajava na družbenih omrežjih. In vtisi, odzivi, so vedno veliko navdušenje. Zdaj bo to možno doživeti tudi v živo. A zato je potrebna čarobna lokacija. In to Celjski dom zagotovo je.

Pred nami sta zadnja meseca leta. Najprej se bomo spomnili vseh, ki jih med nami več ni, nato pa prihaja veseli december, mesec, ki je vendarle tudi družinski. Kaj vam pomenijo 1. november, božič, novo leto?

Marjetka: 1. november je za naju čas, ko se še bolj kot sicer spomniva vseh, ki jih ni več z nami, in občutiva hvaležnost za vse lepe trenutke s tistimi, ki so še z nami. To je trenutek, ko se umiriva in razmisliva o preteklosti. Božič in novo leto pa sta za naju popolnoma družinsko obarvana. Preživiva ga z otrokoma, s svojo družino, in takrat resnično uživava v miru in bližini svojih najdražjih.

Raay: December je vedno čas za družino. Tudi če imava koncerte, poskrbiva, da so trenutki z najinimi bližnjimi tisti, ki jih najbolj ceniva. To je čas, ko se posvetiva otrokom, družini in skupaj uživamo v prazničnem vzdušju. Od filmov, glasbe, sprehodov, norčij. To so trenutki, ki nama pomenijo največ.