Manjši požar v Termah Zreče ni pustil hujših posledic

Veliko pozornosti so sinoči pritegnila gasilska vozila pred Termami Zreče. Ko so bila vrata za obiskovalce že zaprta, je zagorelo v eni od savn. Požar v lesenem stropu nad savno so pogasili gasilci PGD Zreče, Gorenje pri Zrečah in Stranice, ki so tudi zavarovali kraj dogodka ter prezračili in s termovizijsko kamero pregledali prostor. V požaru nihče ni bil poškodovan, po še neuradnih informacijah tudi materialna škoda ni velika. So pa med drugim izvedli evakuacijo 14 težje pokretnih bolnikov, ki so jih iz rehabilitacijskega dela term prestavili v sobe hotela.