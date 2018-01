Manj dajatev za zdravilišča

Vlada je pred kratkim koncesijsko dajatev, ki jo za uporabo termalne vode plačujejo slovenska naravna zdravilišča, za leto 2018 znižala za 40 odstotkov.

S tem je sprejela predlog Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj in Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, čeprav je bilo proti Ministrstvo za okolje in prostor. Dodajmo, da so slovenska naravna zdravilišča za koncesnine v lanskem letu državi plačala nekaj nad milijon tristo tisoč evrov, letos bo ta številka nekaj nad 700 tisoč evrov. Znižanje bodo občutili tudi v naših dveh zdraviliščih v Podčetrtku in Rogaški Slatini.

Za znižanje si je zelo prizadeval minister Zdravko Počivalšek, zato ne čudi, da je bil v izjavi za časopis Delo vesel: »Dogovor je svetla točka za prihodnost turizma v letu 2018. Z dodatnimi vlaganji v kadre, razvoj in oglaševanje lahko Slovenijo še višje uvrstimo na svetovnem turističnem zemljevidu.« Po drugi strani je ministrica Irena Majcen mnenja, da lahko ‘poceni voda’ v naslednjem obdobju povzroči težave pri črpanju predvsem na skrajnem vzhodu države.