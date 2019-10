Mandarine izboljšajo spomin

Začela se je sezona mandarin, ki jih poznamo tudi pod imenom klementine ali tangerine. Mandarine so prava zakladnica različnih antioksidantov in drugih zdravju koristnih snovi.

Zaradi visoke vsebnosti prehranskih vlaknin mandarine ugodno vplivajo na prebavo: jo spodbujajo, odpravljajo zaprtje in sindrom razdražljivega črevesja ter povečujejo občutek sitosti. Karotenoidi (vitamin A) v mandarinah skrbijo za dober vid in zdravo kožo, izjemno pomembni pa so tudi za delovanje imunskega sistema.

Antioksidanti v mandarinah upočasnjujejo proces staranja, krepijo imunsko odpornost, koristno delujejo pri kroničnih boleznih, visokem holesterolu. Antioksidanti izboljšujejo spomin in so odlično sredstvo v boju proti nervozi ali stresu.

Učinek antioksidantov v mandarinah bo boljši, če boste mandarine uživali skupaj s kostanjem, naribanim korenjem, rdečo papriko, narezano na tanke rezine ali svežimi špinačnimi listi.