Manca Špik tokrat s pesmijo za mladoporočence

Manca Špik nas s svojo glasbo razveseljuje že dve desetletji, kar bo proslavila z velikim koncertom na Bledu, ki bo 23. aprila. Danes pa se je ustavila v studiu Radia Rogla pri Petru in Iztoku, da je povedala več o svoji pesmi z naslovom ‘Rekel si’. Pesem je romantična in kot nalašč za mladoporočence. Manca sicer sama ni poročena, saj je trenutno samska, ampak če se bo našel pravi, se bo sprehodila tudi do oltarja, je povedala. Peter in Iztok sta ji pripravila še poseben kviz, v katerem je morala ugotoviti, če najbolj bizarne trditve držijo ali ne, za nagrado pa si je priigrala 10 litrov zemlje. Nagrada ji bo prišla prav, saj mora ravno zdaj presaditi rože, tako da sta Peter in Iztok zadela terno.





Oglas