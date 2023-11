MANCA ŠPIK – KONCERT ZA DUŠO V ŠMARJU PRI JELŠAH

Manca Špik v okviru jubilejne turneje ob 20. obletnici glasbene kariere predstavlja prvi akustični ‘Koncert za dušo’.

Le kdo ne pozna božajočega, a odločnega glasu priljubljene pevke Mance Špik, ki že dvajset let svoje poslušalce razveseljuje z brezčasnimi melodijami?

Pesem, Oba, Serenada, Le enkrat se živi, Kjer pomol poljubi morje, Po tebi mi diši ljubezen, Na valentinovo, Prijatelj, Limonada, Zvezala bi si krila, Baila baila baila, Iz prve roke, Ljubezenska puščica in še štirideset drugih pesmi preteklih dveh desetletij so vzrok mnogih nasmehov in solza na obrazih Mančinih privržencev. Njen glasbeni zapis, ki se nadaljuje z njeno najnovejšo avtorsko pesmijo Rekel si, pa postaja glasbena popotnica za vse generacije.

Manca je za jubilejno koncertno turnejo pripravila zgolj polovico od skoraj 50 pesmi, kot jih je izdala v dolgoletni glasbeni karieri:

‘Težko sem se odločila, katere pesmi bom predstavila na tem posebnem, akustičnem koncertu. Če bi hotela odpeti vse pesmi, ki si jih želim, bi koncert trajal več ur, tako da sem bila primorana izbirati. V veliko pomoč so mi bili člani benda, saj smo končni repertoar pripravili kar skupaj. Poleg mojih največjih hitov smo na novo aranžirali nekatere moje pesmi, ki jih do sedaj še nisem izvajala z bendom. Neverjetno, a ravno te pesmi so pri publiki doživele kar največji odziv.’



Glasbeni projekt, ki ga je Manca z ekipo pripravljala več kot pol leta, je dobil svoj krst na razprodanem koncertu v blejski Festivalni dvorani, sedaj pa svoj glasbeni »pohod« nadaljuje po vsej Sloveniji.

Njena glasbena karavana se bo v soboto, 25. novembra ustavila tudi v Šmarju pri Jelšah, kjer bo v Kulturnem domu nastopila ob 19. uri. Vstopnice v predprodaji so na voljo v Knjižnici Šmarje pri Jelšah, rezervirate pa jih lahko na tel. št: 03 81 71 554.

Na tem ekskluzivnem koncertu boste Manco spoznali bližje in bolj osebno kot kadarkoli doslej. Z odprtim srcem, ki ustvarja prelepe pesmi, ki jih piše sama, vam bo predstavila zgodbo dekleta, ženske, matere, prijateljice, glasbenice … Njeno zgodbo.

Prisrčno vabljeni v Šmarje pri Jelšah, na njen ‘Koncert za dušo’!