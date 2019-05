Mali šef Slovenije: Konjičana Jan in Nik v polfinalu

V polfinale šova Mali šef Slovenije, kjer je prostora le za 6 parov se je uspelo uvrstiti tudi Konjičanoma. Enajstletna Nik Šlosar in Jan Fijavž iz Osnovne šole Pod Goro Slovenske Konjice. V drugem dvoboju sta se najprej pomerila v pripravi popolnih ‘čevapčič ražnjičev’ nato pa v nalogi, da sta iz nekaj pripravljenih dni ‘od prejšnjih obrokov’ vsaj iz ene že ponujene jedi pripravila okusno novo jed. Tako dobro sta opravila zadnjo kuharsko nalogo, da sta od žirantov prejele vse možne točke in pometla s konkurenco.

Nik in Jan se potegujeta za naziv “Mali šef Slovenije” in denarno podporo s strani Mercatorja, s katero bosta pomagala svoji šoli pri nakupu nečesa, kar res potrebuje. Medtem ko bodo o prvih treh mestih odločali žiranti, bo od bralcev in gledalcev odvisna uvrstitev preostalih tekmovalcev.

Foto: POP TV