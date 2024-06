Maksimiljan Tramšek ponovno imenovan za direktorja Komunale Slovenska Bistrica

Nadzorni svet Komunale Slovenska Bistrica je na torkovi seji soglasno sprejel sklep o ponovnem imenovanju Maksimiljana Tramška na mesto direktorja družbe. Mandat bo nastopil 1. julija letos za dobo štirih let.

To je Tramškov drugi mandat, po tem, ko je septembra 2019 prevzel vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti direktorja. Med pomembnimi prioritetami novega mandata je izpostavil skrb za zaposlene, pri čemer želi posebno pozornost nameniti vzgoji kadrov. Prav tako je za pomemben cilj novega mandata označil izgradnjo nove poslovne cone, katere gradnja se bo začela še letos.

»Komunala Slovenska Bistrica je zavezana kakovostnemu izvajanju javne gospodarske službe in cenovno ugodni oskrbi prebivalcev in industrije s komunalnimi dobrinami. Naša ključna naloga bo še naprej zagotavljanje vseh tehničnih in tehnoloških standardov ter prizadevanje za poslovno odličnost s pozitivnim vplivom na okolje,« je ob imenovanju povedal direktor Maksimiljan Tramšek.