Makovi zviti piškoti

Testo:

250 g moke

75 g sladkorja

1 jajce

125 g masla

Ščep soli

Nadev:

80 ml mleka

125 g mletega maka

25 g masla (sobna temperatura)

40 g sladkorja

1 vanilin sladkor

1 jajce

Za testo moko skupaj s ščepcem soli presejemo v posodo in v sredini naredimo jamico, kamor dodamo sladkor in jajce. Z vilicami ju zmešamo v gosto kašo. Dodamo še na koščke narezano maslo in vse skupaj zamesimo v krhko testo. Testo oblikujemo v kepo in damo za pol ure počivat na hladno.

Za makov nadev zavremo mleko in vanj vmešamo mak. Pustimo 15 minut ter dodamo ostale sestavine za nadev in vse dobro premešamo.

Testo razvaljamo v pravokotno obliko debeline pol centimetra. Enakomerno ga premažemo z makovim nadevom in zvijemo v rulado. Rulado zavijemo še v živilsko folijo in damo v zamrzovalnik za najmanj 4 ure. Zamrznjeno rulado z ostrim nožem narežemo na pol centimetra debele rezine. Položimo jih na pekač, obložen s peki papirjem in pečemo okoli 20 minut v pečici na 175 stopinjah.

