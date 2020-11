Makov kipnik z dušeno kutino Lene Klinar iz Gore pod lipo na Tinjski Gori

Makov kipnik

Sestavine za 4-6 oseb:

100 g masla

100 g sladkorja

4 jajca

Naribana limonina lupina (1 žlička)

½ žličke pecilnega praška

1 žlica ruma

100 g sveže mletega maka

20 g moke

Maslo

Sladkor za keramične suffle-modelčke

Priprava kipnika

Suffle-modelčke pomažemo z maslom in potresemo s sladkorjem ter postavimo na hladno.

Sladkor, maslo in rumenjake penasto zmešamo, dodamo limonino lupino, pecilni prašek in rum.

Nato dodamo zmlet mak in moko ter vse skupaj pazljivo zmešamo. Iz 4 beljakov in ščepca soli stolčemo čvrst sneg in dodamo pripravljeni masi.

Modelčke napolnimo do ¾ višine z maso in postavimo v pekač z vročo vodo.

Kipnik pečemo v zagreti pečici pri 170°C ca. 20 minut.

Kipnik stresemo na tople krožnike, dodamo toplo dušeno kutino in po želji cimetov sladoled.

Sestavine za kutinov ragu

1 kg zrelih kutin

250 g sladkorja

250 ml jabolčnega soka

5 cimetovih palčk

2 lista želatine

Priprava dušene kutine

Kutino olupimo in odstranimo peške ter narežemo v grobe kocke. Lupino in peške shranimo.

Iz sladkorja in malo vode skuhamo karamelo, zalijemo z jabolčnim sokom, dodamo cimet in lupino s peškami. Vse skupaj 30 minut kuhamo in nato precedimo. Prelijemo na kutinove kocke.

Enkrat zavremo, odcedimo sok in kocke vsujemo v pekač. Tega pokrijemo z alu-folijo in postavimo v pečico segreto na 160 Cº. Dušimo dokler ne postane kutina mehka.

Toplo dušeno kutino postrežemo k makovemu kipniku.

1 od 1