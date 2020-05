Makolski gasilci so dobili novo gasilsko avtocisterno

Prostovoljno gasilsko društvo Makole je te dni dobilo novo gasilsko avtocisterno. To vozilo so si prizadevali dobiti že vrsto let. Naposled so se za nakup le dogovorili z občino, ki je zagotovila večino potrebnega denarja, nekaj pa so zbrali od donatorjev. Skupaj z opremo je nova avtocisterna vredna okoli 300 tisoč evrov, ocenjuje predsednik društva Vinko Kunej.

»Brez občine oz. podpore župana in svetnikov nakupa ne bi mogli izpeljati. Nova avtocisterna ima naziv 16/25, ima 3 tisoč litrov vode in prostor osemčlansko posadko (1 + 7), v njej je tudi vsa oprema, potrebna za posredovanje v prvih trenutkih v kakršni koli nesreči,« pravi predsednik in pojasni, da so opremo postopno nabavljali zadnjih nekaj let: »Imamo agregat za elektriko, izpihovalec, hidravlične škarje za prometne nesreče, vrvno tehniko, dvižne blazine, štiri dihalne aparate in drugo opremo.«

Veselice, žal, ne bo

PGD Makole šteje okoli 100 članov, od tega je kakih 40 bolj aktivnih. Že vrsto let ga vodita predsednik Vinko Kunej in poveljnik Vlado Kolar. V majhni občini se v društvu ves čas trudijo zagotavljati vse potrebno za delo gasilcev. Pred nekaj leti jim je uspelo postaviti novo garažo, saj je bila prejšnja prenizka za sedanje gasilske avtomobile. Zdaj pa so dobili tudi dolgo pričakovano avtocisterno. Žal pa letos ne bo načrtovanega slavnostnega prevzema novega vozila in gasilske veselice, ki naj bi bila v Makolah 20. junija. Zaradi koronavirusa so prireditev odpovedali. (B. Petelinšek, foto Milan Sternad)