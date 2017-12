Makolski dobrodelni koncert

V športni dvorani v Makolah je včeraj potekal veliki dobrodelni koncert, s katerim so obenem proslavili dan samostojnosti in enotnosti.

Številni domači, a priznani glasbeniki so obogatili praznično vzdušje – od družine Pušaver, ki je nedavno v televizijski oddaji Slovenski pozdrav zmagala na tekmovanju pevskih družin, do Darje Gajšek, skupine Gemaj, Tamburašev Kavkler in drugih. Zapeli so tudi šolski pevski zbori ter zbor Prosvetnega društva Anice Černejeve Makole. Zbrane prostovoljne prispevke in donatorska sredstva bodo namenili za nakup klime v mansardi makolske osnovne šole. (Foto: Milan Sternad)

