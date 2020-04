Makolčana Tima Gajserja nadaljevanje sezone najverjetneje čaka v juniju

Makolčan Tim Gajser je na uvodnih dveh dirkah svetovnega prvenstva v razredu MXGP osvojil drugo mesto in to mesto zaseda tudi v skupnem seštevku. Kot nam je povedal je z začetkom sezone zadovoljen: »Odpeljal sem dve dobri tekmi, čeprav je bilo kar nekaj napak, katere bom poskusil v prihodnje popraviti in ne ponoviti. Čaka nas še ogromno tekem in upam, da se bo situacija čimprej izboljšala.«

Zaradi pandemije koronavirusa je tudi svetovno prvenstvo v MXGP začasno ustavljeno in bi se naj nadaljevalo šele v začetku meseca junija v Rusiji. Tim pove: »Ta razmak je res ogromen, dva meseca in pol do naslednje predvidene tekme. Mislim, da je odločitev pravilna, saj vidimo, kaj se dogaja po celem svetu – meje so zaprte, ne moremo potovati in je bila to edina možna rešitev, da se prvenstvo prestavi na drugo polovico leta, čeprav je še vse skupaj pod vprašajem, saj se ne ve, kdaj bo virus izginil. Upam, da čimprej.«

Kako potekajo treningi v tem času in kako izkoristi čas, ko je nekoliko več doma? »Moji treningi potekajo normalno. Potrebno se je bilo prilagoditi celotni situaciji, prilagodit treninge. Treniram dvakrat dnevno kot prej v domačem fitnesu. Enkrat na teden grem na motor na svojo privat progo, kjer sem dejansko čisto izoliran. Ni nobenega v okolici. Na ta način poskušam vzdrževat dober občutek na motorju. To je zame in za vse športnike nekaj čisto novega. Nismo navajeni toliko časa preživet doma med sezono. V vsaki stvari moraš najti nekaj pozitivnega. Več časa bom preživel doma z domačimi, več časa bom lahko namenil svoji punci in ona meni, saj med sezono ni toliko časa, tempo je res zelo visok. Takšne male stvari, ki jih dejansko ne opazimo, ker ima življenje zelo veliki tempo, so zelo pomembne in dragocene in bodo sedaj prišle v ospredje. Mislim, da je to dobro za vse ljudi in celoten svet.« (D.G.)