Makolčan Tim Gajser zmagal prvič v sezoni

Pred poletnim premorom so se slovenski motokrosisti ustavili še v Radizelu. Tam so danes odpeljali tretjo dirko državnega prvenstva v treh tednih. Prvič v tej sezoni je v najmočnejšem razredu open zmagal svetovni prvak Tim Gajser. Makolčan, ki je bil tokrat najhitrejši v obeh vožnjah, je imel pred tem na prvi dirki po zmagi v prvi vožnji težave z motorjem, na drugi pa ga ni bilo na startu.

Naslednja dirka na koledarju Avto-moto zveze Slovenije bo 30. avgusta, in sicer pokalna v Škednju pri Slovenskih Konjicah.

Foto: HRC