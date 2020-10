Makolčan Tim Gajser blizu drugi zmagi v Lommelu

Malo je motokrosistu Timu Gajserju zmanjkalo, da bi zmagal tudi na drugi dirki za svetovno prvenstvo v belgijskem Lommelu. Makolčan je bil tokrat v prvi vožnji elitnega razreda MXGP najhitrejši, v drugi vožnji pa po manjši napaki, ko je zapeljal ob progo, tretji. Skupno je to zadostovalo za drugo mesto in novih 45 točk.

Gajser (533 točk) je po štirinajsti dirki sezone še bliže ubranitvi naslova svetovnega prvaka. Štiri dirke pred koncem je prednost pred trenutno drugouvrščenim Antoniem Cairolijem (478 točk) povečal na 55 točk. Italijana pa že lovi današnji zmagovalec, Španec Jorge Prado (476 točk). Do konca sezone so še štiri dirke, naslednja že to nedeljo, znova v Belgiji. (Jure Mernik)

Foto: HRC

