Maja v Celju sejemski trojček

Med 9. in 12. majem se po letu premora na celjsko sejmišče vrača bienalni trojček sejmov Avto in vzdrževanje, Gospodarska vozila in logistika in Moto boom. Kot poudarjajo organizatorji so sejmi ena redkih priložnosti, da se strokovna javnost in ostali obiskovalci ter ljubitelji jeklenih konjičkov spoznajo z zadnjimi novostmi in aktualnimi temami. Sejmi s področja avtomobilizma, motociklizma, prevozništva in logistike na celjsko sejmišče prinašajo zadnje trende in novosti. Z velikim številom uglednih blagovnih znamk, ki jih je letos kar preko 300, edini in največji tovrstni sejem v Sloveniji prinaša nepozabno doživetje za strokovnjake kot tudi ostale ljubitelje vozil in dodatne opreme.