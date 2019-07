Magnifico na odru Konjiškega maratona

Priprave na 7. Konjiški maraton – maraton z dušo so v polnem teku, pravijo organizatorji. Po trasi v konjiški in zreški občini se bodo zadnjo septembrsko nedeljo znova vile kolone tekačic in tekačev. In spet bodo na voljo razdalje na 5, 10 in 21 kilometrov. Sobotni program ostaja še skrivnost, a zagotavljajo, da ga bodo kmalu predstavili. Že nekaj časa pa je znano, da bo na priljubljenem rekreativnem dogodku nastopil priljubljeni Magnifico. Njegove hite prepevajo številne generacije. Tako bodo tudi na odru Konjiškega maratona zveneli njegove uspešnice kot so Silvija, 10.000 poljubov, Hir aj kam hir aj go, Halo, gospodična, pa tudi novejša Tivoli. Prepeval bo v šotoru na Mestnem trgu. Sobotni večerni koncert pripravljajo v sodelovanju s Klubom študentov Dravinjske doline. (Foto: Tomo Brejc)