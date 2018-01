Magnetnoresonančne preiskave v Medical centru Rogaška

Medical center Rogaška, največja zasebna zdravstvena ustanova pri nas, je bogatejši za kar nekaj novosti in pridobitev. Med njimi je najsodobnejša diagnostična magnetnoresonančna naprava v Sloveniji, s katero bo reševal tudi problematiko dolgih čakalnih vrst v Savinjski regiji ter na Štajerskem. Pregledi so za zdaj še samo samoplačniški, cena osnovnega pregleda je 220 evrov, si pa prizadevajo, da bi pridobili tudi koncesijo, ki bi omogočala brezplačen dostop do preiskav z magnetno resonanco. Pri tem jih podbira tudi 9 občin – Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.

Obenem se lahko pohvali še z novo nevrološko in dodatno gastroenterološko ambulanto z novo endoskopirnico ter z najnovejšim trirazsežnim aparatom za ultrazvok srca na oddelku kardiologije. Številne novosti so z novimi diagnostičnimi napravami in najsodobnejšimi metodami zdravljenja uvedli v žilni kirurgiji ter ginekološkem in dermatološkem oddelku, popolnoma pa so prenovili tudi 12. nadstropje – oddelek fizioterapije.

”Naložba v novo magnetno resonanco je praktično pika na i v okviru naložbenih aktivnosti, ki smo jih uresničili v minulem letu,’‘ poudarja Marko Lenček, direktor Medical centra Rogaška.

Nad radiologijo v Medical centru bdi specialistka radiologije Petra Mrkša, dr. med., ki o novi pridobitvi pravi: ”Radiologi in drugi strokovnjaki smo navdušeni nad pridobitvijo, saj gre za najkakovostnejšo tehnologijo na področju radiološke diagnostike, ki nam omogoča preiskave trebuha, živčevja, možganov in hrbtenjače, mišično-skeletnega sistema ter preventivne preiskave dojk in celega telesa, kar bo uporabnikom koristilo zlasti pri razširjenih menedžerskih pregledih. MR-preiskavo celega telesa danes izvajamo edini v Sloveniji, in sicer na najboljšem MR-aparatu, ki je trenutno na trgu – Siemens Avanato Fit 1,5 T. Diagnostičen postopek traja okvirno 30-40 minut in je koristno, hitro in neinvazivno orodje za odkrivanje naključnih patoloških sprememb pri načeloma zdravih ljudeh.”

Strokovna direktorica, gastroenterologinja Anita Kek Ljubec, dr. med., spec. interne medicine, je poudarila, da je Medical center Rogaška edini v Sloveniji registriran za standard 8, to je za rehabilitacijo gastroenteroloških bolnikov, obenem pa specializiran tudi za zdravljenje in lajšanje kroničnih presnovnih, menedžerskih in psihosomatskih bolezni. ”Zaradi povečanega povpraševanja smo lani odprli že tretjo gastroenterološko ambulanto, ki ima novo endoskopirnico. Tako lahko z vrhunsko opremo opravljamo enodoskopske preiskave, kot sta gastroskopija in kolonoskopija, ki jih opravljamo tudi v analgosedaciji ali globoki sedaciji, pri kateri poleg gastroenterologa sodeluje še specialist anesteziolog. Naš oddelek kardiologije je bogatejši za najnovejši trirazsežni aparat za ultrazvok srca, na oddelku žilne kirurgije, kjer izvajamo preglede na podlagi UZ arterij in ven, pa smo lani začeli brez anestezije zdraviti krčne žile z varno, učinkovito in zanesljivo metodo ClariVein, ki je namenjena vsem tistim, ki imajo odpor do injekcij. Novost na ginekološkem oddelku je najsodobnejši erbium yag frakcionirani laser, s katerim zdravimo ginekološke težave, kot je stresna urinska inkotinenca ali ohlapna nožnica, na dermatološkem oddelku pa smo se opremili z najnovejšim sistemom za preventivno pregledovanje kože. Tako naš Fotofinder bodystudio omogoča zanesljivejše ocenjevanje znamenj ter zgodnje odkrivanje kožnega raka, vključuje pa fotografiranje celega telesa, digitalno dermoskopijo, individualno analizo znamenj ter hrambo podatkov za sledenje razvoja kožnih vzbrsti. Dodatno na tem oddelku izvajamo tudi karboksiterapijo, ki je primerna za pomlajevanje, oblikovanje telesa ter zmanjšanje bolečin, tako da z injiciranjem CO2 izboljšamo prekrvavitev in dotok kisika v tkiva. Pri zdraviliškem razvajanju smo s programom Magnezijeva renesansa poskrbeli tudi za preporod telesa z magnezijem. Program smo razvili sami, sestavljajo pa ga postopki, ki pomagajo telesu, da napolni zaloge magnezija. Popolnoma smo prenovili tudi 12. nadstropje, kjer lahko na 400 kvadratnih metrih površin naši gostje koristijo storitve ambulantne fizioterapije ter inhalacije, limfno drenažo, elektroterapijo, magnetoterapijo in kombinirano manualno terapijo. Ob vrhunskih zdravniških storitvah smo s temi novostmi še dodatno obogatili našo ponudbo, zato v naš Medical center vabimo vse, ki se že soočajo z zdravstvenimi težavami, pa tudi tiste, ki se želijo s preventivnimi preiskavami prepričati, da dobro skrbijo za svoje zdravje.”

Z odprtjem nove radiološke ambulante z najsodobnejšo tehnologijo je Medical center Rogaška z letošnjim januarjem postal tudi uradna zdravstvena ustanova, ki bo izvajala preiskave z magnetno resonanco za moško in žensko rokometno reprezentanco v letu 2018.

V centru trenutno deluje 50 vrhunskih specialistov na 13 področjih diagnostike. Večinski lastnik je Boris Biček, ki se prav tako kot zaposleni veseli sodobnih pridobitev.

V fotogaleriji si poglejte utrinke z novinarske konference in uradnega odprtja radiološke ambulante.