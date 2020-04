Mag. Marko Jurak novi direktor Kmetijske zadruga Šmarje pri Jelšah

Po tem, ko je v začetku marca svoj odstop z mesta direktorja Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah naznanil dosedanji direktor Boštjan Hostnik, so pretekli četrtek izmed šestih kandidatov, kot najboljšega izbrali mag. Marka Juraka.

Upravni odbor Kmetijske zadruge je za novega direktorja imenoval mag. Marka Juraka. Izmed šestih kandidatov je prejel največ glasov in bo tako nadomestil dosedanjega direktorja Boštjana Hostnika. Mag. Marko Jurak je univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije. Svojo karierno pot je začel v podjetju Emo orodjarna in jo na različnih funkcijah nadaljeval v skupini TPV Novo mesto, kjer je nazadnje vodil večje komercialne projekte in bil pooblaščenec uprave za upravljanje avtomobilskega programa v enoti na Ptuju. V Kmetijsko zadrugo Šmarje prihaja z bogatimi izkušnjami iz gospodarstva in dobrim poznavanjem lokalnega okolja, saj je kot podžupan in član društev aktivno vpet v dogajanje v občini Podčetrtek.

Mag. Marko Jurak je ob imenovanju na mesto direktorja izpostavil pomen dobrega delovanja zadruge, trdnih odnosov z zadružniki in usmerjenosti v prihodnost: »Zadruga je tisti gradnik, ki uspešno povezuje kmete in jim omogoča ekonomsko preživetje, zato je njeno učinkovito poslovanje izjemno pomembno. Iz bogatih delovnih izkušenj vem, da je za doseganje konkurenčne prednosti najpomembnejše biti korak pred konkurenco, kupcem vsak dan ponuditi nekaj novega, boljšega in hkrati negovati vzajemno zaupanje. Vendar, če hočemo biti v KZ Šmarje korak pred konkurenco, če hočemo biti najboljši, to pomeni trdo, premišljeno in zavzeto delo celotnega tima. Vodja mora biti dober voditelj, ki daje takt in smer in takšen vodja želim biti v šmarski kmetijski zadrugi, kjer bomo skupaj z zaposlenimi, člani in partnerji še naprej gradili uspešno zgodbo,« izpostavlja novi direktor KZ Šmarje mag. Marko Jurak. Ob tem je še dodal, da bosta ključni nalogi v letošnjem letu odprtje prenovljene Hiše vin Emino, ki se je zamaknilo zaradi trenutnih razmer in ekonomsko uspešno poslovanje zadruge na vseh področjih.