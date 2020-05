Luštrek je začimba za juhe, solate, zelenjavne, mesne in ribje jedi.

Luštrek je trajnica iz družine kobulnic, ki so jo iz jugozahodne Azije prinesli Rimljani. Je ena prvih rastlin, ki spomladi požene na vrtu. Mogočna, košato razraščena rastlina, ima votla stebla ter velike, deljene in nazobčane liste. V kulinarične namene najpogosteje uporabljamo liste in stebla, včasih tudi semena.

Pri uporabi luštreka moramo biti varčni, saj ima precej močno aromo. Močna aroma se ohrani tudi pri posušenih listih. Hitro se lahko zgodi, da ga dodamo preveč, in s tem zadušimo druge okuse.

Je nezahteven za vzgojo in uspeva na vseh vrstah tal, tudi v posodah … Ima številne pozitivne učinke na naše zdravje, poleg tega pa ima tudi širok spekter uporabe. V višino zraste tudi več kot dva metra, ima velike peresaste liste, kratko debelo koreniko s številnimi koreninami, po drugem letu rasti pa razvije lepe rumene cvetove. Uporabna in tudi zdravilna je vsa rastlina, najpogosteje pa se uporabljajo listi in korenina.

Uspeva v vseh vrstah tal tako na vrtu kot v posodi. Predvsem bo hvaležen, če mu boste zagotovili sončno ali polsenčno lego. V sušnih obdobnih potrebuje redno zalivanje. Najboljši čas za setev je april, in sicer naj bo razdalja med posameznimi rastlinami vsaj 40 cm. Liste nabiramo poleti, jeseni pa odmre ves nadzemni del, ki ga je treba odstraniti.