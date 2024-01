Luka Menalo iz zagrebškega Dinama v Celje

Iz Nogometnega kluba Celje so sporočili, da je njihove vrste okrepil Luka Menalo. Krilni napadalec zagrebškega Dinama prihaja na enoletno posojo, po kateri ga bodo Celjani lahko tudi odkupili.

Menalo je slovenskemu nogometnemu prostoru dobro znano ime. V sezoni 2019/2020 je za Olimpijo zbral 38 nastopov in prispeval 12 zadetkov ter 8 asistenc. Nase je najprej opozoril v dresu Širokega Brijega, ko je v dveh zaporednih sezonah (2016/2017 in 2017/2018) presegel dvomestno število zadetkov. To mu je prineslo prestop v vrste Dinama. Ob nekaj vmesnih nastopih v modrem dresu štiriindvajsetkratnega hrvaškega prvaka je igralni čas v zgodnjem obdobju pri Dinamu nabiral na posojah v Slaven Belupu (2018/2019), Olimpiji (2019/2020) in Rijeki (2020/2021). V zadnjih dveh sezonah, v katerih je zbral tudi 15 nastopov za izbrano vrsto BiH, je za Dinamo zaigral na 68 obračunih (7 zadetkov, 8 asistenc).

Foto: NK Celje