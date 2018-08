Lovrenčev sejem v Podčetrtek privabil številne obiskovalce

Lovrenčev sejem oziroma Lovrenčevo je tradicionalna prireditev ter hkrati osrednja tržna sejemska prireditev v Podčetrtku, ki jo Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ pripravi ob godovnem dnevu farnega zavetnika svetega Lovrenca.

To nedeljo je tako Podčetrtek obogatila bogata sejemska ponudba najrazličnejših pridelkov in izdelkov, z organizacijo otroških delavnic je bilo poskrbljeno za najmlajše, ki so se lahko zabavali tudi na napihljivih igralih ter si ogledali predstavo Mačka Murija, starejši so se lahko družili v prostorih Društva upokojencev Podčetrtek, poskrbljeno je bilo za odlično gostinsko ponudbo ter za zabavo z ansamblom Unikat, ki je obiskovalce zabaval vse do četrte ure, ko je v sklopu sejma potekalo 8. Državno tekmovanje v kuhanju bučne juhe, s čimer so zaokrožili tradicionalno Lovrenčevo dogajanje, ki so ga v petek obogatili še z zabavo z Mambo kingsi.

Več o dogodku si boste lahko prebrali v Rogaških novicah.