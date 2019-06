Loški osnovnošolci spoznavali radijsko delo

Vedno smo veseli obiskov mladih. Danes so prišli učenci Osnovne šole Loče, skupina osmo- in devetošolcev, ki so se med izbirnimi vsebinami osredotočili na novinarstvo.

Gašper prvič pred mikrofonom

Po besedah njihove profesorice slovenščine Katje Jošt na šoli pridno spremljajo in beležijo dogajanje, ki je kakorkoli povezano z njihovo šolo. A radijsko okolje so skoraj vsi spoznavali prvič. Odgovorna urednica Radia Rogla Valerija Motaln jih je sprejela v Minattijevi knjigobežnici, kamor si lahko kadarkoli lahko sposojajo knjige. Popeljala jih je v radijsko sprejemnico, kjer jim je podrobneje predstavila organizacijo dela. Izvedeli so, kdo vse ustvarja radijski program ter časopisne in spletne vsebine. Prav tako so videli, kako v živo poteka radijski program, saj so v studiu spremljali delo popoldanskega radijskega voditelja. Gašper se je celo preskusil pred radijskim mikrofonom in tako prvič slišal, kako zveni njegov glas na radijskem posnetku. Izvrstno mu je šlo. Kdo ve, morda pa bo kdo od današnjih mladih gostov čez nekaj let že naš sodelavec?