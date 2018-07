Včeraj so v Ločah pripravili prvo Loško poletno noč in s tem začeli tridnevne Loške poletne prireditve. Danes so za otroke organizirali animacije in jih pogostili s Kaferninim sladoledom. Zatem so sobotno dogajanje nadaljevali pod šotorom pred Kaferno, kjer še vedno poteka srečanje ljudskih pevcev in godcev. Jutri organizatorji pripravljajo še tradicionalni kmečki praznik.

