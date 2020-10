Lokalni derbi: nogometaši konjiške Dravinje iz Zreč odnesli tri točke

Nogometaši Zreč in konjiške Dravinje so danes težko pričakovan lokalni derbi zaradi vladnih ukrepov odigrali pred prazno tribuno. Gledalcev na območje stadiona namreč niso spuščali, si je pa kar nekaj ljudi obračun ogledalo z druge strani igrišča. Po tekmi so bolj zadovoljni v konjiškem taboru, saj je Dravinja obračun dobila z 1:2. Po prejetem rdečem kartonu igralca Zreč Blaža Podkrajška sredi prvega polčasa sta za goste do odmora zadela Žiga Čakš in Blaž Kolar. Kljub igralcu manj na igrišču so v drugem delu tekme pobudo na terenu imeli Zrečani, ki so izid na 1:2 znižali v 89. minuti, ko je strel z bele točke izkoristil Andraž Boček. Dravinja je s peto zmago v 9. krogu 3. slovenske lige – vzhod na lestvici točkovno ujela do tega koga tretjeuvrščene Zrečane.

Kaj sta po tekmi povedala trenerja obeh ekip, preverite v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

