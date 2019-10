Lokalni derbi: Konjičani iz Zreč odnesli tri točke

Najbolj obiskane tretjeligaške nogometne tekme zadnjih sezon so bili lokalni derbiji med Konjičani in Zrečani. Ekipi sta se danes srečali prvič v tej sezoni, znova pred precej gledalci. Tekmo 10. kroga 3. slovenske lige – vzhod pa so dobili Konjičani, ki so v Zrečah slavili z 2:3. (Jure Mernik)

