Logistična brigada 18. obletnico obeležila v Slovenski Bistrici

Pripadniki Logistične brigade Slovenske vojske so minulo sredo v športnem parku v Slovenski Bistrici obeležili 18. obletnico delovanja oz. dan enote, ki ga sicer praznujejo 1. julija. Hkrati so obeležili tudi dan oklepno-mehaniziranih enot Slovenske vojske.

Že 18 let je minilo, odkar je bila v Šentvidu ustanovljena delovna skupina, ki je imela nalogo postaviti temelje za delovanje Poveljstva enot za podporo. Enota se je skozi leta razvila v učinkovito logistično organizacijo in se leta 2013 preoblikovala v Logistično brigado Slovenske vojske, ki podpira vse enote tako doma kot v tujini. V njeni sestavi delujejo pripadniki 157. in 670. logističnega polka, Vojaške zdravstvene enote ter Inženiringa, ki sodi v poveljstvo LOGBR.

Vojaška slovesnost

Na slovesnosti v Slovenski Bistrici se je zbralo okoli 600 pripadnikov Logistične brigade. Prisotne je najprej nagovoril župan Slovenske Bistrice dr. Ivan Žagar. Sledil je nagovor poveljnika Logistične brigade polkovnika Franca Kaliča, ki se je pripadnikom brigade zahvalil za veliko energije, časa, strasti, srčnosti in poguma, ki so ga pokazali v zadnjem letu predvsem v času krize Covid in serij vaj Preskok. Slavnostni govornik je bil prvi poveljnik Logistične brigade Milan Obreza, brigadir v pokoju.

Na slovesnosti so najzaslužnejšim podelili medalje, plaketo, pohvale in zahvale. (B. Petelinšek, foto: Slovenska vojska – R. Petek)