Loče: Srčen dobrodelni koncert za Kajo

Dobrodelni koncert za Kajo je v Loče privabil številne dobrosrčne ljudi. Dvorana doma kulture je bila polna do zadnjega kotička.

Pobudnice dobrodelnega koncerta za tri in polletno Kajo Mernik s Kolačnega, ki jo pesti spinalna mišična atrofija, so bile strokovne sodelavke Vrtca na Svetem Jerneju, ki ga obiskuje tudi Kaja. Pobuda je naletela na množičen odziv. Samo v nedeljo so na dobrodelnem dogodku s prostovoljnimi prispevki zbrali nekaj manj kot 5.000 evrov. Denar bo še kako dobrodošel za raznovrstne terapije, s katerimi Kaji utrjujejo mišice, ki se sicer ne razvijajo.

Starša ganjena in hvaležna

»Težko vam povem, kako lepa občutja so naju z možem prevevala na koncertu. Bila sva ganjena. Srečna. Ko sva se želela zahvaliti vsem zbranim v dvorani, pa nama je zmanjkalo besed. A naju je iz zagate spravila najina Kaja, ki je izrekla velik in iskren »hvala« vsem, ki pomagate,« prežeta s prijetnimi vtisi pripoveduje Kajina mama Mateja Mernik. »Tudi preko vašega časopisa se želim še enkrat zahvaliti tako organizatorje in nastopajočim kot tudi vsem tistim, ki ste prišli na koncert,« še dodaja Mateja. Na dobrodelnem koncertu so nastopili ansambli Dar, Gadi, Kvintet za znoret, Me tri do polnoči, Modrijani, Pika Si, Štravs in Duo kamot. Predstavili so se tudi otroci vrtca in šole s Svetega Jerneja, plesna šola Pleši ter Urška Kacbek z Glasbenimi uricami. Po koncertu jeza zabavo poskrbel čarodej “Mare Čare”, Karin Gabrovec pa za poslikavo obraza.

Nakazila možna do konca decembra

Prostovoljne prispevke lahko še do konca decembra nakažete na TRR: SI 56 6100 0001 5088 794, ki je odprt pri Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice. Koda namen: CHAR; Namen: Za Kajo. Sklic: 00 01122019.