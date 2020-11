V podjetju na Cesti v Železnik v Ločah je sinoči zagorel silos za predelavo lesa. Gasilci PGD Slovenske Konjice in PGD Loče so zavarovali kraj dogodka ter omejili in pogasili požar. Ogenj je v celoti uničil ostrešje in dva silosa za skladiščenje žagovine. Z ogledom pogorišča danes nadaljujejo.

