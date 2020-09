Loče: Obnovili zgornje prostore lovskega doma na Mlačah

Člani Lovske družine Loče so odprli obnovljene prostore v zgornjem delu lovskega doma na Mlačah.

Prostor so preuredili v večjo predavalnico in jo opremili s projektorjem in platnom.

“Prostor je v osnovi namenjen sestankom in srečanjem znotraj lovske družine, smo ga pa pripravljeni brezplačno odstopiti tudi ostalim društvom, podjetnikom in posameznim uporabnikom za organizacijo izobraževanj, predavanj, sestankov in temu podobnih srečanj,” je povedal starešina Lovske družine Loče Janez Špes. V spodnjem delu doma je še vedno gostinski lokal.

Nove prostore so zaradi korone odprli v ožjem krogu lovske družine in prijateljev, ki so pomagali pri obnovi. Ta je bila v glavnem izvedena s prostovoljnim delom članov lovske družine.

