Loče: Mladi se učijo podjetništva

V okviru projekta Mladim se dogaja so v Osnovni šoli Loče pripravili krožek po metodologiji z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Podjetniške izzive je reševalo 26 učencev. Dokazali so kreativnost, inovativnost in podjetnost. Skozi celoten proces se je izkazalo, da je ekipa tako močna, kot je močan najšibkejši člen. Učence so pri delu usmerjali učitelji ter izkušena mentorica Saša Lavrič, sicer direktorica Inkubatorja Savinjske regije, in Sanja Zepan, soustanoviteljica spletne aplikacije Homey. Učenci so pridobili številna nova znanja, od razvijanja idej, raziskave trga, hitrega protopiranja in priprave poslovnega modela. Pripravili so 5 projektov, podjetniških idej z zelo dobro pripravljenimi Pitch-i. Starši in učitelji so izbrali za naj podjetniško idejo Svetilko budilki, ko jo je pripravila skupina Talamafi ter naj pitch Tiskalnik računov v brajevi pisavi, ki ga je zasnovala skupina Zenica in polže.

