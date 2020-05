Ločan Matjaž Skok: »Izdelati želim tudi lajno«

Matjaž Skok iz Loč svoj prosti čas posveča obdelovanju lesa. Delo ga sprošča in navdušuje.

Sicer se je izšolal za strojnega mehanika, zaposlen pa je v konjiškem Javnem komunalnem podjetju. A njegova strast je les, ki ponuja nešteto možnosti za ustvarjanje. Če ste občudovali leseno vrtno hiško v središču Loč, zdaj veste, čigave mojstrske roke so jo ustvarile.

Delo z lesom ga sprošča in navdušuje, pravi. Kar nekaj lesenih stvaritev je izdelal v zadnjih letih. Nazadnje lesen vodnjak s pipo, iz katere teče pitna voda. A najbolj mu je pri srcu hiška na vrtu, v katero je vložil veliko časa in energije, delo pa je bilo zahtevno. »Precejšen izziv mi je predstavljala izdelava konstrukcije, saj tovrstnih izkušenj nisem imel. Načrt sem našel na spletu in ga prilagodil mojim željam. Hiško sem izdelal v dobrem letu dni, vendar jo še vedno izboljšujem z najrazličnejšimi dodatki,« pojasnjuje Matjaž, ki pri ustvarjanju najpogosteje uporablja smrekov les, pa tudi les bora, ki, kot pravi, zelo lepo diši in hitro dobi zelo lepo naravno barvo. Les nabavlja na žagi v Ločah. Dela sam, tu in tam mu pomaga sin Aljaž. Tako pridobiva dragocene ročne spretnosti, ki po Matjaževem mnenju v življenju še kako prav pridejo.

Želi izdelati tudi lajno

Pri svojem delu uporablja tudi materiale iz (CER-a) Centra za ravnanje z odpadki. »Tam najdem marsikaj še uporabnega. Opažam, da v današnjem času izjemnega potrošništva ljudje zavržejo marsikaj. Tovrstne odpadke pregledam, saj z dodelavo in predelavo lahko dobijo novo uporabno vrednost. Na Centru za ravnanje z odpadki sem tako dobil okna, za katera sem izdelal unikatne okvirje. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem sodelavcem CER-u, saj imajo izjemno sposobnost in razumevanje za ponovno uporabo,« poudarja Matjaž, ki živi v Ločah, zato so vse njegove mojstrovine za zdaj v tem kraju. Ko ga vprašam, kako Ločani gledajo na njegovo delo, mi pove, da z odobravanjem. »Tudi pohvalijo me. Pohval sem vedno vesel, saj vedno dobro denejo. Ne bom pa jezen, če bodo izrazili tudi kakšno grajo. Tudi te so dobrodošle, saj lahko na ta način izboljšam svoje delo.«

Trenutno izdeluje klop za okoli drevesa. Za katero drevo bo ta klop, pa se še ni določil, pripomni hudomušno. Ima pa veliko željo. »Iz lesa bi rad izdelal lajno. Nanjo bi zaigral ob praznikih. A imam težavo. Mojstrov, ki bi mi lahko svetovali, kako jo izdelati, namreč v Sloveniji skoraj ni več. Vendar verjamem, da mi bo enkrat nekako le uspelo.«