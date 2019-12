Ljudska univerza Slovenska Bistrica sklenila jubilejno leto

S slavnostno sejo in dnevom odprtih vrat je Ljudska univerza Slovenska Bistrica včeraj zaokrožila jubilejno leto, 60 let delovanja. Na visoko obletnico so opozorili že med letom, predvsem z izjemno odmevnim Koncertom v parku. V bistriškem mestnem parku so poleti gostili več kot sto nastopajočih, solistov in članov Simfoničnega orkestra SNG Maribor. Koncert je bil brezplačen in izjemno dobro obiskan.

Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica že od leta 2001 vodi mag. Brigita Kruder. Pod njenim vodstvom so prostore v zadnjih letih prenovili in opremili za sodobno poučevanje. Izjemno uspešni so tudi na razpisih, preko katerih s pomočjo evropskih sredstev omogočajo izobraževanje različnim interesnim skupinam.

Na slavnostni seji je Kruderjeva izpostavila uspešno leto, poudarila delno, vendar uspešno prenovo in z navzočimi podelila veselje ob kvalitetno izpeljanem koncertu s simfoniki v parku, ki se je v Bistrici odvijal prvič. Dodala je, da koncert ni ostal v lepem spominu zgolj domačinom, temveč tudi nastopajočim glasbenikom.

Sejo so sklenili z ogledom prostorov, med drugim tudi učilnic s staro tehnologijo, navzoči so si lahko ogledali učbenike iz arhiva in didaktične pripomočke. (Anja Sobočan, fotografije Foto Brbre)