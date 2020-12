Ljubitelji petja lahko nastopijo na enem največjih zborovskih festivalov Europa Cantat

Ljubljana bo poleti gostila enega največjih mednarodnih zborovskih festivalov Europa Cantat. Na festivalu lahko sodelujejo vsi ljubitelji zborovske glasbe, prijave so že odprte.

Priprave na enega največjih mednarodnih zborovskih festivalov Europa Cantat 2021, ki ga bo Ljubljana v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Evropske zborovske zveze gostila prihodnje poletje, uspešno in z velikim optimizmom potekajo tudi v tem zahtevnem času.

Organizatorji so odprli prijave na festival, na katerega vabijo zbore, družine, pare, posameznike ter vse ljubitelje zborovske glasbe, ne glede na starost in predznanje.

Festival je namreč netekmovalne narave, namenjen je izobraževanju, koncertom in druženju ob pesmi, je za Radio Rogla povedala programska vodja festivala Mihela Jagodic.

40 prizorišč, 200 dogodkov

Festival Europa Cantat poteka vsake tri leta v drugem evropskem mestu in pomeni veliko priznanje tako državi kot izbranemu mestu, saj so pogoji izbora izjemno zahtevni. Med pevci s celega sveta je izjemno priljubljen in jih običajno gosti kar okrog 4.000.

Ljubljana bo torej poleti postala pojoče mesto, v katerem se bo med 16. in 25. julijem na 40 prizoriščih odvilo skoraj 200 glasbenih dogodkov.

Udeleženci in obiskovalci se bodo lahko udeležili številnih ateljejev z vrhunskimi mentorji, množičnega petja na prostem, koncertov vabljenih tujih zasedb, drsalne revije ob zborovskem petju v živo ter številnih drugih projektov. Posebnost programa je med drugim tudi ta, da so organizatorji vokalno glasbo združili še z drugimi področji umetnosti.

Na festivalu Europa Cantat 2021 bodo nastopile tudi vabljene vokalne zasedbe različnih žanrov – Tenebrae, Ringmasters, Singer Pur in Accent, ki bodo umetniške poslastice festivala. Poseben pa bo tudi cikel koncertov Prisluhni Sloveniji, ki je namenjen predstavitvi slovenske zborovske glasbe, ustvarjalcev in uspešnih zborov tujemu občinstvu.

(N. K,. Foto: Europa Cantat)

Promocijski video: TUKAJ.