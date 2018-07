LJUBEČNA Zaradi skladiščno transportnega centra spet na nogah

Potem, ko se je Ljubečanom pred slabim desetletjem uspelo ubraniti pred načrti Tuša, ki je na lokaciji nekdanje opekarne (na sliki) nameraval zgraditi skladiščno transportni center, malo pa je k temu pripomogel tudi vse slabši finančni položaj trgovca, so se zdaj znašli pred skoraj enakim izzivom, kajti center tokrat namerava zgraditi podjetje Inpos.

Kakor nam je pojasnil Dare Feldin, so zato obudili Civilno iniciativo Ljubečna, ki do investitorja nima prav nobenih zamer, saj da gre za njegovo legitimno pravico, zamerijo pa celjskim občinskim službam in občinskim svetnikom, ki so po njihovem preveč lahkomiselno in prehitro sprejeli spremembe prostorskih načrtov na tem območju.

Pomisleki so na las podobni tistim pred desetletjem – poslabšala se bo kakovost življenja na Ljubečni, ki tolikšnega povečanja (transportnega) prometa ne bi zmogla, tudi onesnaženost in hrup bosta večja, slabša bo prometna varnost zlasti za šolarje, vrednost zemljišč in nepremičnih bo manjša.

Več preberite v Celjanu.

PŠ