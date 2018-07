LJUBEČNA Zagorelo v tovarni Šumer

Okoli pol devetih dopoldne je v tovarni Šumer na Ljubečni pri Celju prišlo do požara, ki pa so ga celjski poklicni gasilci s pomočjo prostovoljnih gasilnih društev Ljubečna in Trnovlje hitro obvladali. Kot se je izkazalo, je zagorel filter na odsesovalni napravi, goreč del te naprave pa je delavcem uspelo spraviti na dvorišče, kjer so ga gasilci lahko pogasili. Prostore kompleksa so prezračili in pregledali s termovizijsko kamero. Zaposlene, ki so bili v neposredni bližini požara, so preventivno pregledali celjski reševalci. O požaru so bile obveščene pristojne službe.

PŠ