Lions klub Rogaška organiziral dobrodelni koncert

Lions klub Rogaška že od začetka delovanja (15 let) pomaga ljudem v stiski, pri tem pa še posebno pozornost namenjajo slepim in slabovidnim, otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami ter tudi mladim, nadarjenim glasbenikom.

Na letošnjem tradicionalnem dobrodelnem koncertu so se najprej predstavili učenci Glasbene šole Rogaška Slatina – tolkalci, komorna zasedba tamburic in mali godalni orkester. Za njimi pa so tako oder kot obiskovalce prevzeli Marko Vozelj in Mojstri.

Dogodek je že tradicionalno povezovala Tanja Jurjec, delo slatinskih Lionsov v preteklem obdobju pa je predstavil letošnji predsednik slatinskega Lions kluba Janko Lesjak.