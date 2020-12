Lions klub Konjice za obdarovanje otrok zbral dodatnih 1.000 evrov

Lions klub Konjice je navkljub epidemiji tudi ob koncu tega leta organiziral tradicionalno (že osmo) dobrodelno božično-novoletno stojnico.

Na stojnicah, ki so ju imeli v soboto na konjiški tržnici in prvič tudi v Zrečah, so v zameno za dobrodelne prispevke ponujali različne domače dobrote. Humanitarni fond kluba za novoletno obdarovanje otrok iz socialno šibkega okolja, ki ga kot tradicionalno skupen projekt izvaja LEO klub Konjice, pa so s tokratnim projektom povečali za približno 1.000 evrov. “Veseli nas, da smo navkljub težki epidemiološki situaciji uspeli izvesti projekt skladno z vsemi priporočili NIJZ in odloki vlade RS. Naše aktivnosti so bile ponovno prepoznane v lokalni skupnosti kot pomemben doprinos pri pomoči pomoči potrebnim. Iskrena hvala vsem donatorjem, sodelujočim in vsem, ki ste s svojim obiskom dokazali, da zmoremo!” je po dogodku povedal vodja projekta Albin Matavž. (Jure Mernik)

