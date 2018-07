Lions klub Konjice z regato otrokom omogočil počitnice

V juniju je potekal tradicionalni dogodek Lions rally 2018. Regate na jadralnem akvatoriju med Murterjem in Šibenikom se je udeležilo 80 jadralcev. Organizator, Lions klub (LK) Konjice, je z dogodkom za humanitarne namene zbral 10 tisoč evrov. Vodja projekta, Stanko Kolar, je povedal, da so zadovoljni in da so dosegli svoj cilj. Kot leta poprej bo LK Konjice del zbranega denarja tudi letos namenil socialnemu projektu Mirno morje, v sklopu katerega bodo sedmim osnovnošolcem iz lokalnega okolja omogočili aktivne počitnice na Jadranu.

