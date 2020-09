Lions klub Konjice Vita z optimizmom naprej

S septembrom so s svojimi srečanji začele tudi članice dobrodelnega Lions kluba Konjice VITA. V novem lionističnem letu, ki traja od 1. julija 2020 do 30. junija 2021, ga bo vodila Nina Malec Poklič, prejšnje leto je klubu predsedovala Mihaela Pugelj.

Klub se je okrepil s petimi novimi članicami, tako jih je zdaj skupaj 24. Zaradi razmer z novim koronavirusom so članice svoje aktivnosti, s katerimi bodo skušale pomagati čim več pomoči potrebnim občanom, nekoliko prilagodile.

Delo prilagajajo potrebam

Večino denarja so do sedaj zbrale v okviru večjih dobrodelnih dogodkov. Denimo na stojnici s peko kostanjev na tradicionalnem konjiškem martinovanju ter v času prazničnega decembra na prazničnih stojnicah na konjiškem Starem trgu, vendar jih letos v obliki, kot smo jih poznali doslej, letos ne bo. »A optimizma nam kljub temu ne manjka. Že na prvem srečanju smo nanizale kar nekaj aktivnosti, ki jih želimo izvesti v tem letu. Poleg zbiranja dobrodelnih sredstev, bomo skušale čim bolj pomagati tudi s konkretnimi dejanji, kot so denimo nudenje pomoči pri hišnih opravilih, sodelovanje v čistilni akciji in podobno. Kjer se bodo pač pokazala potreba po takšni pomoči. Pri tem se bomo povezovale tudi z ostalimi lokalnimi društvi. Poudarek pa bomo dale tudi na manjše izobraževalne dogodke, kjer bomo s sokrajani delile svoja znanja. Teme bodo seveda prilagajale aktualnim potrebam, ki jih bomo zaznale tekom leta,« je povedala nova predsednica Nina Malec Poklič.

