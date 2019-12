Linške oči

Potrebujemo:

750 g gladke moke Tip 500

500 g masla sobne temperature

280 g sladkorja v prahu

noževa konica pecilnega praška

2 jajci

2 vanilijeva sladkorja

nastrgana lupina 2 limon

1 ščep soli

Marelična marmelada

Sladkor v prahu in jajce penasto zmešamo. Dodamo maslo ter zmešamo v gladko zmes. Dodamo nastrgano limonino lupino, moko, pecilni prašek ter zgnetemo v gladko testo. Testo zavijemo v folijo in damo počivat na hladno za 1 uro. Testo vzamemo iz hladilnika, pregnetemo in razdelimo na tri dele. Na pomokani površini z ostro moko ga razvaljamo na debelino 3 mm. Piškote izrežemo z modelom linških oči. Pečemo na pekaču, ki smo ga obložili s peki papirjem na 200 stopinj približno 15 minut. Ohlajene namažemo z marelično marmelado in sestavimo. Lažje bomo mazali marmelado, če jo malo pogrejemo. Posujemo jih s sladkorjem v prahu.