Limad-BMH iz Spodnjega Grušovja: z njihovo pomočjo delajo avtomobile

Obiskali smo družinsko podjetje iz Spodnjega Grušovja, kjer je delo pred časom dobil tudi znani pevec Isaac Palma. V manjšem družinskem podjetju izdelujejo različne dele za avtomobilsko industrijo.

Orodjarstvo Limad – BMH je manjše družinsko podjetje, ki stavi na dobre odnose. Povezanost z družino se kaže že v imenu podjetja, saj je sestavljeno iz kratic imen članov družine Brumec. Delo v manjšem kolektivu, ki šteje le 9 oseb, pa pomeni tudi, da so zaposleni med sabo povezani. In da tudi direktor pogosto stopi za stroj in si ‘umaže roke’.

Iz hleva delavnica

Direktor in lastnik podjetja Marko Brumec je pred dobrimi desetimi leti kupil svoj prvi stroj. S klasično stružnico in rezkalnim strojem je začel svojo podjetniško zgodbo, sprva ob redni zaposlitvi kot CNC operater v lokalnih podjetjih, kasneje je padla odločitev, da je čas za bolj resen posel.

Hlev ob domači hiši je preuredil v delavnico, s pomočjo posojila kupil stroje in tako je podjetje začelo rasti.

“Začeli smo z velikim minusom, ampak drugače ni šlo,” se spominja Marko, ponosen, da danes uspešno poslujejo praktično brez bančnih posojil. Nove stroje, nazadnje so kupili sodobnejši CNC stroj, kupijo s pomočjo posojil proizvajalcev. Tako niso odvisni od bank.

Sodobni strojni park

V njihovi delavnici danes stojijo sodobni stroji, CNC rezkalni stroji, brusilni in vrtalni stroji, kalilna peč, žična erozija, …

Izdelujejo različne dele za avtomobilsko industrijo, kot so oprijemala za robote in podobno. Pretežno izdelujejo dele za stroje, ki izdelujejo avtomobile, če poenostavimo. “Pravzaprav pa delamo vse, kar nam stranke naročijo.”

Delajo večinoma za slovenske kupce, podjetja, kot so Talum Kidričevo, ki izdelujejo orodja, v Limad – BMH pa zanje izdelajo manjše komponente.

Iščejo nove stranke

Nenehno je treba iskati nove kupce, in to je težko delo, prizna direktor. Treba si je pridobiti njihovo zaupanje, jih prepričati, zakaj so ravno oni prava izbira. Morda res ne morejo tekmovati z velikimi podjetji in dosegati njihovih cen, so pa zato hitrejši in fleksibilnejši, hitreje in lažje se prilagodijo zahtevam kupcev kot večji sistemi.

Ne želijo več rasti

“Pridejo trenutki, ko je dela manj, in trenutki, ko ga je ogromno in bi bilo treba delati dan in noč. Nihanja so v našem poslu ogromna,” pravi Brumec, ki se najbolj boji nove gospodarske krize, še zlasti v avtomobilski industriji.

Zadnja leta dosegajo okoli pol milijona prometa letno, s čimer so zelo zadovoljni. “Ne želimo več rasti, temveč bi le radi imeli dovolj dela, da v trenutnem obsegu delamo še naprej,” doda direktor.

Največjo pohvalo nameni svojim kolegom, zaposlenim v podjetju, saj delajo kakovostno in tudi čez delovni čas, če je treba. Delo je sicer dvoizmensko, plače pa poštene, zaključi Brumec.

(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE)