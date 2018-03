Košarkarice Cinkarne Celje so podprvakinje mednarodne regionalne lige WABA. Sklepni turnir najboljše četverice so gostili v Montani. Celjane so včeraj v polfinalu s 77:55 premagale Crveno zvezdo, v današnjem finalu pa je z 68:71 slavila črnogorska ekipa Budučnost Bemax.