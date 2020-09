Liga prvakov se za celjske rokometaše začenja v praznem Zlatorogu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo drevi v domačem Zlatorogu odigrali prvo tekmo v prenovljeni evropski ligi prvakov, v kateri bo odslej le 16 klubov. 24-kratni slovenski prvaki bodo zmago proti Aalborgu , ki je 5-kratni danski prvak, lovili pred praznimi tribunami. Trener Celjanov Tomaž Ocvirk verjamem, da bodo tudi letos konkurenčni. Dodal je, da so dobro trenirali, malo se jim sicer pozna pomanjkanje ritma tekem, a s tem se soočajo vse ekipe.

Igralec Celja Vid Poteko je na novinarski konferenci pohvalil vzdušje, ki vlada v ekipi: “Dobro smo začeli sezono, saj le nadgrajujemo sistem, ki smo ga postavljali v prejšnji. Malce težje je bilo za nove fante, ki so se morali privaditi na sistem, a so to storili zelo hitro in uspešno. Vzdušje med nami je zelo dobro, takšno kemijo ima redko katera druga ekipa in to je tisto, kar nam daje neko dodatno moč. Edini pomislek v tem trenutku je tako povezan le s korono, a to je pri vseh ekipah enako. Gotovo tudi pri Aalborgu, ki je odličen pri strelih z razdalje. Na to se moramo dobro pripraviti, biti agresivni, jih zaustavljati. Iz vsake tekme se nekaj naučimo, tudi z lanskih smo se in verjamem, da imamo dovolj znanja, da srečanje obrnemo v našo korist.”

Foto: Slavko Kolar, RK Celje Pivovarna Laško

