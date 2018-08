Liga Nova KBM: že v prvem krogu Šentjur proti Rogaški

V Mariboru so včeraj opravili žreb za prihajajočo sezono košarkarske Lige Nova KBM. V boj za naslov državnega prvaka se podaja deset ekip, prvi krog tekmovanja pa bo na sporedu 13. oktobra. Že v prvem krogu se bosta pomerila lanska finalista, novomeška Krka in ljubljanska Petrol Olimpija. Za ljubitelje košarke na Štajerskem pa bo zanimiv predvsem obračun Šentjurja in Rogaške. Zlatorog iz Laškega najprej čaka gostovanje pri Hopsih na Polzeli.

Nekaj odzivov po žrebu (vir: KZS):

Marko Markovinović, predstavnik Rogaške: “V Rogaški smo trenutno še v obdobju sestavljanja ekipe. Upamo, da nam bo uspelo sestaviti konkurenčno ekipo. V prvem delu si želimo preboja v Ligo za prvaka. V drugem delu pa je plan uvrstitev med prve štiri ekipe in boj za prvaka.”

Dejan Fideršek, predstavnik Šentjurja: “Vsem kolegom bi pred začetkom nove sezone zaželel čim več uspehov, tudi klubom, ki nas zastopajo v mednarodnih ter regionalnih tekmovanjih. Smo v zaključku sestave ekipe. Upam, da bomo konkurenčni. Potrudili se bomo po svojih najboljših močeh. Željo so eno, zmožnosti pa drugo. Želimo si šestega mesta in preboja v Ligo za prvaka.”

Matej Firm, predstavnik Zlatoroga Laško: “Košarkarski klub Zlatorog v novo sezono vstopa z novim vodstvom, novim trenerjem in po vsej verjetnosti z novo ekipo. Kljub temu je cilj kluba uvrstitev v Ligo za prvaka.”

Foto: KZS