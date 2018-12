Letošnji hit: keksi Nutella

Sestavine:

150 g Nutelle

130 g moke

1 žlička pecilnega praška

pol žličke vanilijevega ekstrakta

1 jajce

sladkor v prahu za posip

Postopek:

Moko in pecilni prašek presejemo v skledo za mešanje, dodamo Nutello, ekstrakt in na koncu še jajce. Testo zgnetemo, da je gladko. Oblikujemo tanek svaljek, narežemo na enake dele in iz njih oblikujemo kroglice. Polagamo jih na pomaščen pekač. Pečemo 10 do 12 minut v pečici ogreti na 180 stopinj. Keksi bodo še mehki, strdili se bodo, ko se ohladijo. Po želji jih posujte še s sladkorjem v prahu.