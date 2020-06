Letošnji Festival prostovoljstva izpeljali online

V okviru Informacijske točke EU Europe Direct Savinjska in v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom (MCC) ter Mestno občino Celje je na spletu potekal 15. Festival prostovoljstva. V prvem delu programa so predstavili deset naj prostovoljcev za preteklo leto, sledila pa je še predstavitev prostovoljnih društev in organizacij, saj je cilj festivala prav promocija prostovoljnega dela.

Županova zahvala

Nagrajencem se je v uvodu na video povezavi zahvalil tudi župan Celja Bojan Šrot: »Hvala vsem prostovoljcem, saj bi bila skupnost, v kateri živimo, brez vas siromašnejša,« je izpostavil. Spomnil je na pomen prostovoljstva tudi v koronačasu, ki je od vseh nas zahteval, da na novo premislimo o vrednotah. Izzive tega obdobja pa je bilo, tako Šrot, lažje premostiti prav s pomočjo številnih odzivov prostovoljcev.

Nagrajenci v en glas: »Žene nas dober občutek, ko nekomu pomagaš«

Komisija je v natečaju Naj prostovoljec izbrala deset Celjank in Celjanov v različnih starostnih skupinah, ki so vsak po svoje zaznamovali preteklo leto s svojim prostovoljnim udejstvovanjem. V prvi starostni skupini (12–15 let) sta slavili Lamija Berisalić iz Osnovne šole Frana Roša, ki je pomagala pri učenju mlajšim in se udeležila čistilnih akcij, in Živa Romih iz Društva Salezijanski mladinski center Celje (SMC Celje), ki je vključena v programe za pomoč otrokom. »Nekateri potrebujejo samo pogovor,« je izpostavila. V drugi starostni skupini (16–19 let) je komisija prepoznala tri izjemne prostovoljke, in sicer Špelo Konda z Gimnazije Celje – Center, katere seznam prostovoljstva je izjemno dolg – sodeluje v Zvezi Sonček kot spremljevalka na otroških taborih, pomaga mlajšim pri učenju, se ukvarja z otroki s posebnimi potrebami, Brino Gaber iz Društva SMC Celje, ki se je prav zaradi izkušenj s prostovoljstvom odločila, da bo študirala razredni pouk, in Anjo Debeljak iz MCC, ki je vesela vseh novih priložnosti in srečanj z ljudmi pri svojem delu. Žan Žilavec je prvi moški na seznamu, in sicer v tretji starostni skupini (20–29 let), prihaja pa prav tako iz Društva SMC Celje. »Rad sem z mladimi, z otroki, ki doma ne dobijo dovolj pozornosti,« pravi. Elvis Cvikl, starešina v Društvu tabornikov rod II. grupa odredov Celje, ki je bil nagrajen v četrti starostni skupini (30–60 let), je vesel, da so taborniki lani dobili nov center pri Mozirju, poudarja pa zlasti pomen sodelovanja nevladnih organizacij. V tej kategoriji je priznanje prejela še Dijana Dević z Ljudske univerze Celje, ki med drugim tujcem pomaga pri učenju slovenščine. V peti kategoriji (nad 60 let) je priznanje prejela Zdenka Kosaber iz Slovenskega društva hospic, ki pomaga tudi pri Konjerejskem društvu Šentjur in Rdečem križu. »Imam veliko energije in jo dajem tam, kjer me potrebujejo,« pove. V isti kategoriji je priznanje prejela tudi Amalija Lampret iz Škofijske Karitas Celje, ki se je nesebične pomoči naučila že doma, saj prihaja iz velike družine z osmimi otroki.