Letošnja ocenitev konjiških vin pozna, ocene odlične

Zaradi poznega termina ocenitve in nenazadnje tudi krčenja vinogradov v zadnjih letih so na 29. ocenitev vin Vinogradniško-vinarskega društva (VVD) Slovenske Konjice letos prinesli nekaj manj vzorcev kot prejšnja leta – skupaj 68, so pa vinogradniki za te prejeli visoke ocene. Povprečna ocena vseh ocenjenih vin je bila 18,18.

Po enoletnem premoru je naziv ‘Vinar leta’ znova v rokah Vinogradništva Krošl. Absolutno najvišje ocenjeno vino pa je tudi tokrat pridelal Marjan Kobale iz Žič – za suhi jagodni izbor sorte sauvignon letnik 2019 je prejel oceno 19,70.

Kdo so prvaki posameznih sort in kdo je prejel kakšno priznanje, preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

