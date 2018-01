Letos v prodajo tudi Unior in Cinkarna?

Slovenski državni holding (SDH) namerava letos prodati še 14 naložb. Gre za naložbe, v katerih ima Republika Slovenija lastniški delež – sama ali skupaj s holdingom. Večinoma gre za optimizacijo portfelja.

Med naložbami, ki jih mora država prodati, je morda tudi Unior. Članica uprave SDH-ja Nada Drobne Popovič namreč pravi, da bodo v upravi holdinga letos ponovno proučili prodajo Cin-karne Celje, ki so jo pred časom ustavili. Prav tako bodo in tudi proučili prodajo, primernost trenutka za nadaljevanje oziroma začetek prodaje Telekoma, in tudi družbe Unior.